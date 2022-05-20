أفغانستان – أقرت حركة “طالبان”، اليوم الجمعة، ميزانيتها لهذا العام بعد موافقة مجلس الوزراء، وتأييد زعيمها الملا هبة الله آخوند زاد.

وقالت “طالبان” على حسابها “الإمارة الإسلامية” في “تويتر”: “أقرت إمارة أفغانستان الإسلامية اليوم ميزانيتها لعام 1401 هـ ش، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتأييد من قبل سماحة أمير المؤمنين”.

وأضافت: “وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي النفقات في عام (1401 هـ ش) سيبلغ 231 مليار أفغاني (حوالي 2.63 مليار دولار)، منها 203 مليار للنفقات العادية، و27.9 مليار للمشاريع الإنمائية”.

وأكدت أن “ميزانية هذا العام تعتمد بالكامل على الإيرادات المحلية، ولا يوجد فيها أي دعم خارجي”، مشيرة إلى “عجز بمقدار 44 مليار أفغاني في ميزانية هذه العام، لكن سيتم تحقيق جميع الأهداف المرسومة لهذا العام وفق الخطة المالية الدقيقة للإمارة الإسلامية”.

المصدر: RT