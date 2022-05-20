ليبيا – انتقد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “ذا غولف ديلي نيوز” البحرينية الناطقة بالإنجليزية نظرية جماعة الإخوان في التعامل مع الحالة الاقتصادية في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن من بين أولى قرارات الحكام الجدد في ليبيا بعد العام 2011 وهم من الموالين للجماعة وعناصرها كان أسلمة الاقتصاد والتخلص من المفاهيم المصرفية التقليدية ما يمثل فرضا لسياسة الإخوان وفسلفتهم.

واتهم التقرير هؤلاء باستخدام الساسة لخدمة الدين وعقيدتهم فعندما حصلوا على السلطة من خلال الديموقراطية فرضوا إرادتهم ومعتقداتها على الناس في وقت يفترض فيه أن يعمل الاقتصاد على توفر المتطلبات الأساسية للناس من السكن والغذاء والتعليم والصحة والخدمات فهو أساس تقدم الدولة وازدهارها ورفاهيتها.

ترجمة المرصد – خاص