روسيا – سيبدأ الإنتاج الصناعي لمقاتلة “كش مات” الروسية الواعدة للجيل الخامس بحلول عام 2027.

أما نموذجها الاختباري فسيكون جاهزا بعد عام 2023. أعلن ذلك رئيس شركة “روستيخ” الروسية الحكومية سيرغي تشيميزوف في اجتماع عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرا إلى أن تصنيع المقاتلة يجري على حساب أموال الشركة من دون استقطاب أموال موازنة الدولة.

وقال المكتب الصحفي لشركة “روستيخ” إن الشركة تحقق الآن بضعة مشاريع واعدة من بينها مسيرة “أوخوتنيك” الضاربة ذات فوهة مسطحة ومروحية “مي – 171 آ3”. أما مقاتلة “كش مات” فقد تلقت مؤخرا براءة الاختراع.

يذكر أن مقاتلة “كش مات” التكتيكية الخفيفة وحيدة المحرك تم الكشف عنها لأول مرة في منتدى “الجيش – 2021” العسكري التقني، ثم عرضت الطائرة في معرض Dubai Airshow 2021 للطيران.

وتم تصميمها بناء على أحدث التكنولوجيات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تصيب المقاتلة 6 أهداف في آن واحد، وهي عبارة عن طائرة وحيدة المحرك تبلغ سرعتها 1.8 ماخ ( نحو 2400 كلم/ساعة) ومدى عملها 3000 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا