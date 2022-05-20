صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا

صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا

إنجلترا – ترشح محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، لجائزة جديدة في إنجلترا.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أن صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ هذا الموسم، وفقا لاستفتاءات الجماهير.

ويتنافس هداف الريدز مع 5 لاعبين آخرين وهم زميله في الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفيل فودين، وديكلان رايس لاعب وسط وست هام، وكونور جالاجير لاعب كريستال بالاس.

وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عام 2018.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي “البريميرليغ” برصيد 22 هدفا.

وفاز محمد صلاح، قبل عدة أسابيع، بجائزة أفضل لاعب في الموسم، من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا.

المصدر:”وكالات”