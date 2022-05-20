ليبيا – التقى مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري بالقائمين على منظمة “تعاونوا” للرعاية الإنسانية وأفرادًا من ذوي الهمم.

بيان صحفي صدر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى حضور العضو فيه فاطمة طلويح إلى اللقاء الذي تم تكريسه لبحث المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجتها، والتأكيد على تمكين هذه الفئة ودمجهم في المجتمع، بما يضمن مشاركتهم في بنائه.

وشدد الحاضرون إلى اللقاء على وجوب تقديم الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة والبرامج المعززة لدورها بهدف تحويلها لفئة فاعلة بالمجتمع.