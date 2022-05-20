ليبيا – دعا رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إلى ضرورة التفريق عند الحديث عن شعبية الإخوان بين الأعضاء العاديين الذين ما زالوا يحظون باحترام قطاع بالمجتمع عبر توظيف الدين، وبين الطبقة السياسية للإخوان، التي تشوهت صورتها لأسباب عدة، وفي مقدمتها جلب قوات أجنبية ومرتزقة للأراضي الليبية بفضل علاقتهم القوية بأنقرة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال: إن الأعضاء العاديين بالجماعة هم من سيتم الدفع بهم كشخصيات مستقلة في الانتخابات التشريعية المقبلة. لافتًا إلى أن ذلك يكفل للجماعة القدرة على تجديد دمائها للاستمرار بالمشهد، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى ستدعم تلك الاستمرارية؛ من بينها نسج التحالفات مع الدول المعنية بالأزمة، خصوصًا الولايات المتحدة الأميريكية وبريطانيا، في إطار تحقيق أهداف هاتين الدولتين في المنطقة.

ورأى عقيل أنه بفضل تلك العلاقة وتوظيف شرعية الثورة تمكن الإخوان من التموضع في خانة حراس التشريعات، وصار هناك دائمًا فريق منهم يتصدر مشهد صياغة وإقرار القوانين أو النقاش.