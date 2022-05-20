ليبيا – أرجع تقرير اقتصادي نشره موقع “كاليفورنيا 18” الإخباري الأميركي قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفتح الحدود مع ليبيا لأسباب اقتصادية بحتة.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن انخفاض الواردات المالية للتجارة حفز تبون على اتخاذ هذه الخطوة أملا في الحصول على العملة الصعبة بالطرق القانونية في وقت طالب فيه التجار الجزائريون الحكومة الجزائرية بذلك أيضا لتنشيط عملهم من خلال السوق الليبي.

وبين التقرير إن قرار فتح الحدود لا يشمل تنقل المسافرين ويقتصر على التبادل التجاري فقط.

ترجمة المرصد – خاص