ليبيا – أقر وزير الداخلية المالطي “بايرون كاميليري” بانتهاج بلاده سياسة تهدف إلى صد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا وتقليل القادمين منهم باتجاه مالطا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية من كلمة “كاميليري” أمام البرلمان وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد الوزير أن بلاده لا يمكن أن تنتهج سياسة الباب المفتوح للهجرة غير الشرعية القادمة من السواحل الليبية.

وتابع”كاميليري” بالقول إن مالطا ستستمر في اتخاذ الإجراءات داخليا وخارجيا وليس أقلها ردع وتثبيط مغادرة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص