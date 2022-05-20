ليبيا – رأى عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور ، سالم كشلاف أن فكرة تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت لن يكتب لها النجاح؛ فمن جهة يتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد الانتخابات، كما أنه من المستبعد جدًا تسليم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا تقديم استقالته من المهام التي كلف بها من قبل مجلس النواب.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، أوضح أن طرح مسألة حكومة ثالثة الآن من شأنه تأزيم الأوضاع أكثر، وتعقيد المشهد، لا سيما في ظل الانقسام الدولي وعدم وجود إرادة دولية موحدة في ليبيا سوى ما يتم التصريح من كل الجهات الدولية والإقليمية، من ضرورة الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والتي لم تعدو كونها مجرد تصريحات دبلوماسية عامة لم تترجم بشكل واضح وواقعي عبر الضغط على الأطراف الليبية المعنية للقبول بخيار الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات السياسية في ليبيا، حسب تقديره.