كندا – أكدت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، أن بلادها ترى أن من المناسب تمويل احتياجات أوكرانيا “الضخمة” لإعادة بناء اقتصادها المدمر باستخدام الأصول الروسية.

وقالت عقب مشاركتها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في ألمانيا: “تدرك كندا، ويوافق شركاؤنا في مجموعة السبع الكبرى، على أن الاحتياجات المالية لأوكرانيا هائلة، وأن احتياجات التعافي ضخمة جدا، ومن المناسب تماما أن يساعد المعتدي في دفع تكاليف هذا التعافي”.

وأضافت: “يسعدني أن تكون كندا متقدمة قليلا على المنحنى وتقوم بالفعل بإعداد مثل هذا القانون”، مشيرة إلى أن بلادها “تعمل بالفعل على إعداد قانون بهذا المعنى”.

المصدر: “نوفوستي”