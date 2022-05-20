أوكرانيا – في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية وضرب مواقع القوات الأوكرانية، مركزا جهوده حاليا على تحرير كامل أراضي دونباس.
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المصدر : RT