لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ86

لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ86

أوكرانيا – في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية وضرب مواقع القوات الأوكرانية، مركزا جهوده حاليا على تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

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المصدر : RT