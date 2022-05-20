صحيًّا يساعد ماء الزهر على:

§ التخفيف من حدّة السعال: من خلال إضافة بضع قطرات إلى كوب الشاي الساخن، مع شرائح من الليمون والقرفة والعسل

§ معالجة آلام البطن

§ تهدئة الأعصاب نظرًا لرائحته الزكية التي تبعث على الاسترخاء والتي تجعله محببًا بشكل خاص في جلسات التدليك والمساج

§ تحسين جودة النوم من خلال: رشّ بضع نقاط على الوسادة أو على الفراش أو فرك بضع نقاط على الجبهة عند الإصابة بالصداع

جماليًّا، يساهم ماء الزهر في:

§ توحيد لون البشرة مع الإشارة إلى أنه يناسب البشرة الدهنية

§ ترطيب البشرة:

المكونات: 1/2 كوب من ماء الزّهر. 3 ملاعق كبيرة من العسل. 2-3 أكواب من الحليب.

طريقة الاستعمال: يتم إضافة المكوّنات السابقة جميعها إلى مياه الاستحمام؛ للاستفادة من خصائصها، والحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

§ علاج حب الشباب من خلال استخدامه صباحًا ومساءً لتقشير البشرة بلطف وتنظيف المسامات وتخليصها من الشوائب

§ تخفيف الاحمرار في موضع البثور، وتخفيف حدة مظهرها:

المكونات: ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان المطحون والناعم. ملعقة صغيرة من العسل الخام. كميّة صغيرة من ماء الزّهر.

طريقة الاستعمال: وضع الماسك بلطف على البشرة. ترك المزيج مدّة 30 دقيقة على الوجه. تنظيف البشرة بالماء الدافئ باستخدام قطعة قماش ناعمة.

§ ترطيب الشعر ومنحه قوة ولمعانًا

§ علاج حروق الشمس

§ الحماية من علامات تمدد الجلد ما يزيد من أهميته لدى النساء الحوامل

الفرق بين ماء الزهر وماء الورد

يخلط العديد من الناس بين ماء الورد وماء الزهر. لكنّ الفرق بينهما هو أن الأخير (ماء الزهر) يستخرج من زهرات النارنج أو زهرات البرتقال فيما الآخر يعتمد على بتلات الورود من دون وجود نوع معين من الورد. لكنّ استخداماتهما متشابهة بعض الشيء مع الإشارة إلى أن لماء الورد شهرة أوسع في المجال الجمالي.