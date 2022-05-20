مصر – أكد مجلس الوزراء المصري، إن احتياطات البلاد الاستراتيجية من زيت الطعام تكفي لمدة تزيد قليلا على خمسة شهور ونصف.

وذكر المجلس في بيان، الخميس، أن احتياطات الأرز الاستراتيجية تقترب من 9 شهور، مع استمرار الإمدادات من الأسواق المصدرة.

وسادت مخاوف في مصر خلال الأسابيع الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، من عدم قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الحبوب، بصدارة القمح والأرز.

وارتفعت أسعار الحبوب إلى جانب زيت الطعام الذي شهد تذبذبا في وفرة الإمدادات، مع إعلان إندونيسيا الشهر الماضي، حظر صادرات زيت النخيل حتى إشعار آخر.

والثلاثاء، أكد مساعد أول وزير التموين إبراهيم العشماوي، أن الدولة لديها احتياطي من القمح يكفي 4 شهور.

الأناضول