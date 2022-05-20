روسيا – صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن الجانب الروسي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال بوغدانوف: “الدعوة موجودة”، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الزعيم المصري سيحضر المنتدى.

يشار إلى أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ينعقد منذ عام 1997 دوريا، في حين بات منذ عام 2006 يلتئم تحت رعاية ومشاركة رئيس الاتحاد الروسي.

وكان ألكسندر بيغلوف، حاكم مدينة سان بطرسبورغ قد أبلغ وكالة أنباء نوفوستي في وقت سابق بأن سلطات المدينة مع السلطات الفدرالية تعكف على تحضير جدول أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي وخطة العمل للفترة من 15 إلى 18 يونيو 2022.

المصدر: نوفوستي