مصر – توفي الفنان المصري الكبير سمير صبري، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما داخل أحد فنادق القاهرة، وجار إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

وصادف وفاة الفنان سمير صبري مع الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان الكبير سمير غانم الذي توفي في مثل هذا اليوم العام الماضي.

وكشف مصدر مقرب في فندق إقامة الفنان سمير صبري عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته في الفندق.

وقال “الحالة الصحية للفنان الكبير الراحل طوال الفترة الماضية كانت جيدة للغاية حتى صباح اليوم الجمعة، ليصدم الجميع بوفاته منذ قليل”.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر يناهز 86 عاما، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي.

وأكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام “الميترالى”، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر عمل للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

من جانب اخر أحيا أبناء سمير غانم ذكرى وفاة والدهم، وهي ذكرى الوفاة الأولى التي توافق اليوم 20 مايو.

وكتبت إيمي سمير غانم، من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام: “النهارده الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش ان كل يوم صعب عليا”.

وأضافت إيمي سمير غانم: “بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه ولما بنام واشوفك والله بصحي اضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنة إنشاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد.. نسألكم الفاتحة”.

بينما نشرت دنيا سمير غانم صورة والدها الراحل عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، وعلقت عليها قائلة:” بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب و فنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك”.

المصدر: RT