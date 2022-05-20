السعودية – على ملعب مدينة الملك عيد الله بجدة، سلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كأس الملك لفريق الفيحاء وذلك في أعقاب فوزه في المباراة الختامية على فريق الهلال.

وفي تفاصيل المباراة الختامية بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 – 2022، والتي جمعت فريقي الهلال والفيحاء، تقدم الهلال على خصمه بهدف أحرزه اللاعب سالم الدوسري، فيما تمكن فريق الفيحاء من تعديل النتيجة في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لهدف، ويخرج بعد ذلك الفيحاء لأول مرة في تاريخه في مثل هذه المناسبة منتصرا، بعد حسم النتيجة بركلات الجزاء الترجيحية بثلاث ركلات ناحجة مقابل واحدة.

المصدر: سبق