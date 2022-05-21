فلسطين – قَتل الجيش الإسرائيلي، صباح السبت فلسطينيا وأصاب آخر، خلال اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه: “استشهاد فتى (١٧ عاما)، وإصابة شاب (١٨ عاما) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين”.

من جهته، قال مدير مستشفى “ابن سينا”، في مدينة جنين جاني أبو جوخة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن مصابَين وصلا المستشفى، وأعلن “استشهاد أحدهما إثر إصابة حرجه بالصدر”.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن “الفتى أمجد وليد الفايد (فرعون) ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في جنين”.

وقبل ذلك، أفاد التلفزيون أن “اشتباكات مسلحة (جرت) مع قوات الاحتلال في منطقة شارع حيفا بمدينة جنين”.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي حتى 4:30 تغ تعقيبا حول اقتحامه مدينة جنين.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قَتل الجيش الإسرائيلي نحو 55 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، منذ مطلع العام الجاري.

الاناضول