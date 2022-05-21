ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن محاولة طي صفحة الماضي والتقارب بين الليبيين مهم جدًا واساسي لاستعادة الدولة.

الشيباني أضاف في تدوينة لة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “لو عشنا حبيسي الماضي بالحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ستظل الاصابع على الزناد ولن نرى الأمن والامان ولن تقوم الدولة المنشودة”.

وأشار إلى أن التقارب بين “قادة الكرامة” و”قادة من البنيان المرصوص” مهما قيل عنه فهو امر طيب ومرغوب لو لم تتخلله مكاسب شخصية لهذا الطرف او ذاك ، سيكون اكثر نجاحاً لو اخدت رموز هذه المصالحة خطوة للوراء على الاقل في هذه الفترة القصيرة ولعبوا دور حكومة الظل التي تدفع نحو الانتخابات واستعادة الدولة.