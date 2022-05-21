سوريا – أعلن النظام السوري، مساء الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لـ”أهداف معادية” في سماء ريف العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة أنباء النظام (سانا)، في بيان مقتضب، بـ”سماع دوي انفجارات في سماء دمشق”.

وأضافت: “دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق”.

وذكرت أيضا أن الدفاعات الجوية للنظام “أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي”.

ولم تحدد الوكالة الجهة التي تنتمي إليها ما أسمتها بـ”الأهداف المعادية”، لكن إسرائيل عادة ما تشن غارات جوية على سوريا.

ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.

الأناضول