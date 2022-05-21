وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إنه “هنالك ملف فساد جديد في وزارة الصناعة يتمثل ببيع زيت طعام منتهي الصلاحية في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية”.

وبينت، أنه “يوجد بحدود 600 طن من زيت الطعام تالف ومنتهي الصلاحية، تم ضبطه وحجزه من قبل هيئة النزاهة؛ إلا أن تم بيع 150 طناً إلى الاسواق لغرض الاستخدام البشري بحجة استخدامه لصناعة الأعلاف الحيوانية”.

وأشارت المصادر إلى، أن “وزارة الصحة منعت استخدامه حتى لصناعة الأعلاف الحيوانية و بالإمكان استخدامه فقط في صناعة الصابون و المنظمات”.

ويضاف هذا الملف، إلى جانب، ملف “السكراب” حيث طالب مختصون، في وقت سابق، هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، بالتدخل لوقف الفساد في بيع حديد “السكراب” في وزارة الصناعة.

وزودت المصادر السومرية، بوثائق تؤكد حقيقة هذا الملف: