ليبيا – أعرب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” عن افتخاره بمدينة مصراتة باعتباره البوصلة التي يقتدي بها كل الليبيين،على حد قوله.

بوسهمين وفي مشاركته بمظاهرات “جمعة ترسيخ الشرعية ورفض المشروع الانقلابي” بحسب ما نقلته قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني :”عندما تستهدف مصراتة فإن ليبيا في عمق الاستهداف”

وأضاف:”في 2019 كان ميناء مصراتة والكلية الجوية تقصف ويفكر البعض أن يمد يده للطاغية حفتر”.

وأردف :”نحن ننشد السلم ونريد المراحل القادمة أن نتجه إلى صندوق الانتخابات”.

وتساءل بوسهمين:”هل من جرة القلم اتجهنا فعلا إلى السلم والسلام وحاسبنا المنقلبين على الشرعية”، مضيفًا :” من تولى منصبًا يجب عليه أن يتنازل بأن يفتح الطريق لمواطنين آخرين ليقودوا هذه السفينة”.

بوسهمين ختم تصريحه:” هناك من يخطط للحرب من جديد لكي يدخل في اتفاقيات مع عسكريين منقلبين” في اشارة منه لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا.