ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن اتفاقهم مع النواب على مائة وسبع وثلاثين مادة من مسودة الدستور، يعتبر وثيقة دستورية يمكن إجراء الانتخابات على أساسها.

حويلي أشار في مداخلة عبر قناة” ليبيا الأحرار” إلى أن اتفاق القاهرة هو أسرع طريقة للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، شرط أن يرحل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة.

وتوقع أن تكون الجولة القادمة من المشاورات التي ستنطلق بعد عشرين يوما من الآن، هي المحطة الأخيرة لتنفيذ المسار الدستوري.

وأوضح أن وفدي النواب والدولة سيعرضان نتائج اتفاقهما في الجولة الثانية على المجلسين لإبداء الملاحظات والموافقة، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية المبدئية هي استنتاج من مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية، بحسب قوله.