ليبيا – شددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه.

هارندل وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: “تحدثت اليوم مع فتحي باشاآغا، وشددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه، ومن الأهمية بمكان أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين”.

وأضافت: “على الرغم من أننا لم نناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حوارنا اليوم، فإن وجهة نظر لا لبس فيها بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي”.