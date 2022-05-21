ليبيا – اعتبر الباحث السياسي والقانوني فرج زيدان أن الميلشيات المسلحة التي كان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا كان قد عقد معها اتفاق هدنة انقلبت على هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن تصريحات باشاآغا التي اتهم فيها مؤسسة مالية كبيرة بتخصص أموال للميليشيات، كان يقصد بها مصرف ليبيا المركزي.

زيدان وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” نقل عن أطراف أخرى ترى قولها: إن هناك تلاعبًا بكل من باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف زيدان أن أطرافًا دولية تقف خلف الميلشيات موجهًا اتهامًا مباشرًا لبريطانيا بالوقوف ضد باشاغا وأنها هي التي توجه الميلشيات في طرابلس، لافتًا إلى أن واشنطن لها رجالها أيضًا ولن تسمح بالمساس بهم حال نجاح باشاآغا في فرض سيطرته على الأوضاع.