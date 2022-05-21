روسيا – أفادت صحيفة Lidovky التشيكية، إن أمور روسيا تسير بشكل جيد في حرب العقوبات مع الغرب، وهي تحقق النصر فيها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جميع دول أوروبا تقريبا، تدفع بالروبل مقابل النفط والغاز، رغم مزاعم الاتحاد الأوروبي قبل فترة بأنه لن يقبل استخدام الروبل للدفع. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا تصدره روسيا.

وترى الصحيفة، أن “عواء” ممثلي الصناعة الألمانية تصاعد بالفعل ليس فقط بسبب أسعار مصادر الطاقة الباهظة، بل وبسبب النقص في العديد من المعادن.

وتابعت الصحيفة: “وبتغيير عملاتنا إلى الروبل الروسي في بنك روسي باسمنا أو باسم شركاتنا، فإننا نتجاوز العقوبات التي اعتمدناها بأنفسنا بضجة سياسية كبيرة. ستستمر المبالغ الكبيرة لموارد الطاقة في التدفق إلى روسيا، ووفقا للسيناريو الذي حدده الكرملين بالضبط”.

وتعمل روسيا على زيادة فائضها التجاري في علاقاتها مع بقية العالم. ذكرت مجلة “إيكونوميست”، أن الصادرات الصينية إلى روسيا زادت بمقدار الربع في أبريل، بينما تضاعفت الواردات الصينية من روسيا. وانخفضت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 63٪ خلال نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا بنسبة 3٪ فقط. وبشكل إجمالي انخفضت الواردات الروسية بنسبة 44٪ ، بينما زادت الصادرات بنسبة ثمانية بالمائة.

المصدر: inosmi.ru