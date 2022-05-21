ليبيا – أكدت عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور، نادية عمران، أن الهيئة التأسيسية للدستور لن تقبل بأي مخرجات تخص المشاورات المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، قالت: إن موقف الهيئة معلن وواضح من “الاجتماعات العبثية” في القاهرة برعاية البعثة الأممية، وهو رفض هذه التحركات وأي مخرجات عنها إذا كانت هناك مخرجات أصلًا.

ووصفت مشاورات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة بأنها “استمرار للعبث بالمسار الدستوري الذي تمارسه البعثة، ومن خلفها وهي استمرار لنظام التمطيط والإطالة الذي يمارسه المجلسين، ولن يفضي لنتيجة مرجوة”، بحسب تقديرها.

وأضافت: “لا نتوقع حدوث أي توافق بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة، ولا مخرجات يمكن البناء عليها، وموقفنا معلن من هذه الخطوات”.



وحول البديل عن مشاورات القاهرة ومخرجاتها، قالت عمران: “هناك حديث دائر الآن، مفاده استصدار إعلان دستوري جديد تستقى نصوصه من مشروع الدستور، على أن يُحال مشروع الدستور الحالي للبرلمان المنتخب القادم لطرحه على الاستفتاء”.

وفي ردها حول سؤال عن مقترح رئيس مجلس الدولة خالد المشري بتشكيل حكومة مصغرة، أوضحت عرمان قائلةً: “لعل هناك تفاهمات جديدة بين رئاسة مجلسي النواب والدولة بخصوص تشكيل حكومة ثالثة، لكن هذا الخيار لن يفضي إلا لمزيد من الانقسام في وجود أطياف داعمة لحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الموازية لها”، كما صرحت.