ليبيا – أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” أنّ تركيا رفضت الموافقة على طلب للعملية لتفتيش سفينة “كوسوفاك” المتجهة لميناء مصراتة.

إيريني أفادت بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية بأنّ تركيا رفضت الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات كوسوفاك المتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا من اسطنبول، بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني.

وأعربت إيريني عن أسفها لرفض تركيا طلب موافقتها على تفتيش كوسوفاك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا، مضيفة: “نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش”.

وأشارت الوكالة إلى أن سفينة كوسوفاك (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك ، بولندا، وتبحر حاليًا تحت العلم التركي، واعتمدت سابقًا أسماء “كوسوفا” و”Stadt Schwerin” و”Melfi Halifax” و”Msc Ireland” و”Jork Venture”، بحمولة إجمالة 14.241 طن، وغاطس يصل لـ7.9 مترًا بحد أقصى 10.2 مترًا.

وفقًا لموقع تتبع المسار “فيسيل فايندر”، أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في الساعة 10:59 مساءً يوم أمس الخميس أثناء الإبحار في المياه اليونانية، ومسارها المحدد هو مصراتة غربي ليبيا، حيث من المفترض أن تصل صباح الغد في حوالي الساعة 06:00.

يُشار إلى أنّ هذه هي المرة السابعة التي ترفض فيها تركيا الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة.