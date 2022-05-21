ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن الحديث عن اتفاق بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إزاحة حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، والذهاب نحو الانتخابات في غضون عام مرفوض؛ لأن هناك سابقة في المغرب وفي الغردقة، والآن يعاد طرح هذا الكلام وهو ليس بمستبعد لكن هذه الآلية غير مقبولة، على حد قوله.

قزيط وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز” أضاف: “إن المشري وصالح يمثلان مجلسين، وبالتالي أهل الحل والعقد هم في المجلس، المسألة مبدئيًا تعتبر مقبولة بين المجلسين؛ لأن حكومة ثالثة تزيح الحكومتين اللتين أصبح من الصعب إحداث توافق بينهما أو قبول إحداهما بالأخرى، لذلك تولدت قناعة دولية ومحلية بأن طرفًا ثالثًا قد يكون الحل من حيث المبدأ”.

وأكد قزيط أنه إذا استطاع المجلسان الوصول إلى توافق حول قاعدة دستورية توصل لانتخابات بعد عام أو عام ونصف العام، وتشكيل حكومة ثالثة مقبولة من جميع الأطراف تشرف على الانتخابات، فهذا بالتأكيد سينال القبول على نطاق واسع، وفي هذه اللحظة السياسية والتاريخية تبدو هذه المقاربة اليوم مقبولة وهي الوحيدة التي فيها قدر من المنطق والواقعية، وفق تقديره.