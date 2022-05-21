أوكرانيا – بعد استسلام فلول القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول أمس، يواصل الجيش الروسي العمل على تحرير أراضي دونباس وتدمير مواقع البنية التحتية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا.
ميدانيا
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المصدر : RT