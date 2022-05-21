روسيا – صرح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن اكتشاف حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا يمثل مصدر قلق كبير.

وقال مدفيديف في اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن إنشاء نظام وطني للحماية من الأمراض المعدية الجديدة: “وظهرت حتى أخبار أخرى، وهي غير مفرحة، خاصة من أوروبا. إنها لا تتعلق بعدوى فيروس كورونا، بل بجدري القردة. هي حالات منعزلة، لكنها بالطبع تثير قلقا شديدا”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي لحالات جدري القردة في البلاد وصل إلى تسعة أشخاص، فيما فرضت وزارة الصحة الإسبانية والسلطات المحلية نظام إنذار صحي، بعد اكتشاف ثماني حالات إصابة بمرض جدري القردة في مدريد، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وعلاوة على السويد، تم رصد أول حالة إصابة بالمرض في إيطاليا يوم الخميس، كما تم اكتشاف أولى حالات الإصابة بعدوى جدري القردة في أستراليا وكندا.

يشار إلى ان جدرى القردة، عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر، وهي في العادة تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.

ولفتت وكالة الصحة البريطانية إلى أن جدري القردة لا يعتبر عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، فيما أن خطر الانتشار بين سكان بريطانيا يقيم على أنه منخفض للغاية.

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة في الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. وقد يظهر طفح جلدي، وغالبا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول في النهاية قشرة تسقط لاحقا.

المصدر: نوفوستي