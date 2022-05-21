مشكلات في الساقين تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

مشكلات في الساقين تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

الولايات المتحدة – يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم مشكلات في الساقين، مثل تصلب الشرايين المحيطية.

ووفقًا لبيانات عيادة مركز الأوعية الدموية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، لا تظهر أي أعراض لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ولكن يمكن أن تسبب مضاعفات، وأخطرها العرج (ألم وتشنجات). ومن علامات تصلب الشرايين المحيطية الشعور بالتعب وحرقان منطقة الأرداف والفخذين وعضلة الساقين أثناء المشي.

ويشير خبراء المركز، إلى أن عوامل تطور المرض هي التدخين والتقدم في العمر ومرض السكري والوزن الزائد أو السمنة والخمول وارتفاع مستوى ضغط الدم وعوامل وراثية أيضا.

ومن أجل تخفيض خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يجب قبل كل شيء تخفيض مستواه، من خلال التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على دهون مشبعة، واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

وينصح الخبراء، بالتخلي عن تناول الزبدة والسمن واللحوم الحمراء الدهنية والجبنة واستبدالها بالزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية.

المصدر: نوفوستي