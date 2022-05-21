ليبيا – قال المحلل السياسي معتز بلعيد، إن المنطقة الغربية تقع في قبضة مجموعة من قادة المليشيات وكل من يتبع أجندة معينة.

بلعيد أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”، أن المليشيات تتصارع فيما بينها بين الفينة والأخرى، لكنها تتحد ضد كل من يسعى لتوحيد البلاد وإنهاء حالة الفوضى.

وحول إمكانية ربط تلك الاشتباكات بمحاولة دخول باشاآغا إلى العاصمة، اعتبر المحلل أن تلك الأحداث ليست جديدة، وغير مرتبطة بباشاغا بشكل شخصي، متوقعًا هدوء تلك المناوشات، كون تلك العناصر المسلحة لديها مكاسب حققتها خلال الأعوام الماضية ولا تريد التخلي عنها أو الموت.

ولفت إلى أن المليشيات المسلحة تتصارع لزيادة بسط النفوذ؛ فإذا تعادلت كفتما ستتوقف وترضى بما في أيديها، مؤكدًا أنه على مدى الأعوام والتجارب الماضية لم تدم الاشتباكات لأكثر من أيام قليلة، إلا أنها قد تحدث بشكل متقطع.

أما عن تأثير قرار عبدالحميد الدبيبة إعفاء اللواء أسامة الجويلي من منصبه كمدير للاستخبارات العسكرية، على اندلاع الاشتباكات في طرابلس، أكد أن الدبيبة يشعر بالقلق من بعض الشخصيات فأشار عليه مستشاروه بإبعادهم عن العاصمة كي لا يشكلوا عليه أي خطر.

وحذر من أن التعامل مع التشكيلات المسلحة خطير كالألغام؛ “فإذا لم تقطع السلك المناسب ستنفجر في وجهك في أي لحظة، وهو ما يحدث في المنطقة الغربية الآن” بحسب قوله.