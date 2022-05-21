ليبيا – قال المحلل السياسي حسين مفتاح إن المشهد في ليبيا في الوقت الراهن أصبح أكثر تعقيدًا من كل وقت مضى، حيث أصبحت كل السيناريوهات واردة على الصعيد السياسي والميداني.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، رأى أن الخيار الثالث الذي يمكن أن وسيكون خارج حكومة باشاآغا أو حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورًا “أصبح أكثر ريبة” مما كان عليه في السابق، وأنه رغم ظهوره في صورة عمل على المسار الدستوري، إلا أن حقيقة الأمر تشير إلى أن المستشارة الأممية سيتفاني ويليامز تجاوزت المسار الدستوري، وذهبت لما هو أبعد، وهو ما يتعلق بإعادة هيكلية الدولة من جديد، وهي خيارات لم تكن في الحسبان.

وربط تحركات تنظيم “داعش” في الجنوب بالأوضاع السياسية والصراع بين الحكومتين، خاصة بعد عودة قيادات الجماعة الليبية المقاتلة من الخارج.

ولفت إلى أن أبو عبيدة الزاوي وعبد الحكيم بلحاج، كانا على قوائم المطلوبين، ورغم ذلك يتواجدان في العاصمة بالتزامن مع نشاط جديد لعناصر داعش في المنطقة الجنوبية.

وشدد مفتاح على أن تحركات داعش والمسار الجديد الذي تبحثه ستيفاني وليامز وجميع التحركات تشير إلى أن السيناريو المعد لليبيا حاليًا هو ضمن العشرية الجديدة التي أعدتها الإدارة الأمريكية لبعض الدول ومنها ليبيا.