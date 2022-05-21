المغرب – توج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تغلبه في نهائي المسابقة امس الجمعة على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وافتتح الفريق المغربي باب التسجيل في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول عن طريق نجمه يوسف الفحلي من ركلة جزاء، وأدرك الفريق الجنوب إفريقي التعادل قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الإضافي الثاني عن طريق تيمبونكوسي لورش.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لنهضة بركان بنتيجة 5-4.

وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها نهضة بركان كأس الكونفدرالية بعد الأولى عام 2020 عندما تغلب في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون مقابل.

المصدر: RT