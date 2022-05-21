نواب أمريكيون يدعون الـ”إف بي آي” لفتح التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

نواب أمريكيون يدعون الـ”إف بي آي” لفتح التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

الولايات المتحدة – دعا أكثر من 50 نائبا أمريكيا امس مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في مقتل مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة خلال عملها في الضفة الغربية، رغم وعود إسرائيلية بإجراء تحقيق.

وشدد النواب الأمريكيون الـ57 ذوو الميول اليسارية من الحزب الديمقراطي بقيادة النائب أندريه كارسون، على أن أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية، مشيرين إلى روايات متباينة حول مقتلها في 11 مايو.

وقالوا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إنه “نظرا إلى الوضع الهش في المنطقة والتقارير المتضاربة التي تحيط بمقتل السيدة أبو عاقلة، نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في مقتلها”.

وأضافوا “بصفتها أمريكية، كانت أبو عاقلة تتمتع بحق الحماية الكاملة الممنوحة للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج”.

وقالت قناة “الجزيرة” وفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت المراسلة البارزة أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

أما إسرائيل فترجح أنها قُتلت بنيران فلسطينية أو برصاصة طائشة أطلِقت من بندقية جندي إسرائيلي.

المصدر: أ ف ب