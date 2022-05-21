لبنان – كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن عدم وجود أي حالة من “جدري القردة” في لبنان حتى الآن.

وفي حديث مع قناة “الجديد”، أكد فراس الأبيض أنه “لا وجود لحالات من “جدري القردة في لبنان حتى الآن”.

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أنه “فور اكتشاف أي حالة بالبلاد، ستعلن عنها الوزارة فورا”.

وتشهد أوروبا حاليا أكبر انتشار لحالات جدري القردة في تاريخها، حيث أعلنت إسبانيا والبرتغال عن حالات مؤكدة ومشتبه بها.

وبينما يشدد المرض المداري قبضته على القارة، تطلب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من “الجميع” أن يكونوا على اطلاع بالأعراض الرئيسية.

وشخصت إصابة شخصين آخرين بجدرى القرود في المملكة المتحدة منذ بداية مايو، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى تسعة.

وأثارت البيانات الأخيرة مخاوف من انتشاره على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

وأصدرت UKHSA نصيحة جديدة تطلب من الجميع البقاء متيقظين للطفح الجلدي غير المعتاد حول الفم والمنطقة التناسلية.

وفي تحديث جديد، قال مدير الصحة العامة في لندن البروفيسور كيفين فينتون: “قمنا مؤخرا بتشخيص عدد من الحالات الجديدة لمرض جدري القردة في إنجلترا، وتحديدا في منطقة لندن الكبرى. وفي هذه المرحلة، نطلب من الجميع أن يكونوا على دراية بالعلامات والأعراض التي تشمل الطفح الجلدي حول الفم، وكذلك حول المنطقة التناسلية. نحن نطلب بشكل خاص من الرجال المثليين وثنائيي الجنس، الذين رأينا نسبة متزايدة من الحالات بينهم، أن يكونوا على اطلاع على مرض جدري القردة”.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تحذيرا خطيرا مع اكتشاف أربع حالات أخرى من جدري القرود في المملكة المتحدة.

المصدر: “الجديد” + “إكسبريس”