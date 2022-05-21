ليبيا – أعربت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن خالص امتنانها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتها مرة أخرى في هذه الجولة الثانية من المحادثات، وعلى استمرار حسن الضيافة، معربةً عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.

ويليامز قالت في كلمة لها في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة “لقد جلستُ معكم على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بينكم، أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري. التقيتم للتباحث وتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري”.

وتابعت: “إنني أحترم وأقدر الجهود التي بذلتموها في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية”.

وأضافت”سررتُ بالفعل أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. وأسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة”.

وأردفت: “في الواقع، لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم، وأحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية”.

وقالت: “وهنا أود أن أتوقف لأشكر أحمد يعقوب وعبد الله علي على عملهما الرائع خلال اليومين الماضيين، لكني أود أيضاً أن أشكر مقررينا الذين أعلم أنهم قضوا ساعات طوال وعملوا حتى وقت متأخر من المساء، وهم أسماء والسيد مبروك والسيد فتح الله والدكتور شكري. لذا أشكركم جميعاً. كما أريد حقاً أن أعبر عن شكري لكل من يجلس على هذه الطاولة هنا. أعلم أن المشاورات جرت داخل القاعة، كما أن هناك مشاورات جرت على الهامش وذلك يعني أنكم قد عقدت العزم للبناء على توافق الآراء، لذا فإنني أقدر هذا التفاني”.

وأشارت إلى أن كل ما يجري هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغي التذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن هذا العمل سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأفادت: “لستُ بحاجة لأن اخبركم بأن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا يمكننا أن نخذلهم”.

كما أكدت على الحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية والقيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.

واستطردت حديثها: “أشيد بكم مرة أخرى على التقدم الذي أحرزتموه في الوقت الذي تدركون فيه حجم العمل المتبقي والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية عندما نجتمع في 11 يونيو.

وفي الختام تقدمت بالشكر لجميع المساعدين من المجلسين من الجنود المجهولين وفريق الأمم المتحدة الذي شارك في هذه الجولة والجولة السابقة.