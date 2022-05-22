إيران – اتفقت إيران وسلطنة عمان، على إحياء مشروع مد أنابيب تصدير الغاز إلى عمان، وذلك أثناء زيارة وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أمس السبت، إلى مسقط، وفق وكالة “فارس”.

وأوضحت “فارس” أن هذا المشروع كان متفقا عليه منذ 18 عاما لكنه لم ينفذ حتى الآن، لافتة إلى أنه أثناء هذه الزيارة، تقرر قيام البلدين بتطوير مشترك لحقل غاز “هنغام” والذي يعتبر حقل الغاز الوحيد المشترك بين إيران وعمان، حيث تنتج منه إيران نفطها الخفيف، إذ أنه لحقل “هنغام” طبقات من الغاز وطبقات أخرى من النفط، وقد تم تطوير استخراج النفط منه حتى الآن، بينما جرى الاتفاق بين البلدين لتطوير المراحل الأخرى من المشروع.

هذا وبحث وزير النفط الإيراني، جواد أوجي مع نظيره العماني، محمد بن حمد الرمحي، سبل تطوير التعاون بمختلف مجالات الطاقة والمشاريع المشتركة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلنت شهلاء عموري، نائبة رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، عن ازدياد الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان بنسبة 63%، فيما شهدت واردات إيران من عمان، أو عن طريقها زيادة بنسبة 43% خلال العام الماضي 2021.

ولفتت في حديثها لوكالة “إيرنا” إلى زيارة وفد إيراني إلى عمان على أعتاب زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى مسقط، وتفقده شركة المدن الصناعية العمانية وبعض المناطق التجارية الحرة في هذا البلد.

وأضافت: “الاحصائيات تشير إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بنسبة 53% في العام 2021، مقارنة مع العام 2020، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الإيرانية العمانية..إن امكانية زيادة حجم التبادل التجاري الإيراني العماني متوفرة، وإن هذا الأمر رهن بإيجاد أرضية للكشف عن المزيد من الطاقات الإنتاجية والتجارية بين البلدين”.

المصدر: “إيرنا” + “فارس”