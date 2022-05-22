ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن هناك شيئًا مهمًا في أي مفاوضات، وهي تعريف النجاح وما الذي يعنيه للطرفين، مشيرًا إلى أن النجاح بالنسبة للشعب الليبي هو الوصول لقاعدة دستورية وقوانين انتخابات تسمح لليبيين بانتخاب قيادة جديدة.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن عقيلة صالح وخالد المشري النجاح بالنسبة لهما هو الاستمرار للمجلسين.

وتابع: “وعلى هذا الأساس نجد أنه عندما نحلل لماذا فشلت الانتخابات، إذا كلما نريد الانتخابات عقيلة صالح والمشري يقولون نريد الشعب الليبي أن ينتخب ونخرج من المشهد، الانتخابات أُفشلت بقضيتين، ما هي شروط الترشح للرئاسة والتراتبية بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، هذه هي المواضيع التي أفشلت الانتخابات”.

وأكد على أنه ليس هناك نية للتوافق على دستور أو قاعدة دستورية أو أي أمر، معتبرًا أن الاتفاق المرحلي بين عقيلة والمشري وبخطة مصرية هو مماطلة للوقت حتى تخرج ستيفاني ويليامز وبعدها يتم الاتجاه لحل آخر.

كما أضاف: “من الذي جاء بالفاغنر إذًا وجماعة دارفور، الأتراك دخلوا بعد قرار مجلس الشعب التركي، من دافع عن طرابلس هي التشكيلات المسلحة من 4 أبريل. من يمثل برقة والمشير والقيادة العامة؟ أم الجيش العربي الليبي أو مجلس النواب فيه 100 من الغرب؟ من يقول إن من يمثل الغرب هم الجماعات المسلحة من يمثل برقة إذًا ومع من يجلس هؤلاء؟ حفتر عندما أغلق النفط لم يكن في دماغه برقة، وهجم على طرابلس لأنه مل من برقة ويريد أن يجلس في العاصمة. افهموا هذه النقطة وأعتقد أنكم تعرفوها ولكن لا تستطيعون قولها لأن المشير عافس على رقبة برقة”.

واعتبر أن الليبيين ملوا من مجلسي النواب والدولة ورأوا فضائحهم على التلفاز والجميع يتساءل في ظل وجودهم كيف يمكن الوصول للانتخابات، لافتًا إلى أن هناك قضيتين بشأن الانتخابات هما شروط الترشح والتراتبية ومن يريد إجراء الانتخابات عليه معالجة هاتين القضيتين. بحسب قوله.

كما شدد على أنه ليس هناك أي جسم في ليبيا تنفيذي أو تشريعي قدم شيئًا لمصلحة الوطن منذ عام 2011 والكل ينخره الفساد، مشيرًا إلى أن الجميع يريد الخروج من الدوامة الآن.

وأردف في ختام حديثه قائلًا: “المشري المتواطئ مع عقيلة يتحدث عن حكومة ثالثة، أعطونا فرصة مع عقيلة لننشئ حكومة ثالثة تشرف على الانتخابات، كأننا نحن الليبيين أطفال يريدون أن يمشوها علينا، أتصور أن الأمور واضحة وعلينا ألا نسمح بأي شيء عدا الانتخابات لاستبدال الجسمين”.