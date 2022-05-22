إيطاليا – وجه الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان البالغ 24 عاما، رسالة إلى جمهور “الروسونيري” قبل ساعات من مواجهة ساسولو الحاسمة اليوم الأحد ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

ونشر بن ناصر صورة له عبر حسابه في “تويتر”، وأرفقها بعبارة: “من أجل التاريخ.. من أجل شعب الروسونيري”، في إشارة إلى المواجهة المصيرية اليوم لتتويج ميلان بلقب “الكالتشيو” لأول مرة منذ عام 2011.

ويتصدر ميلان (83 نقطة) بفارق نقطتين عن جاره إنتر الوصيف، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم (تعادلا 1-1 في المرحلة الـ12، وفاز ميلان 2-1 في المرحلة الـ24)، وبالتالي يكفي “الروسونيري” التعادل في مباراته اليوم لضمان اللقب، ومعادلة إنتر في عدد الألقاب في المسابقة (19) كثاني أفضل المتوجين باللقب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا.

في المقابل، وفي الوقت ذاته، يستقبل إنتر ميلان بطل الموسم الماضي فريق سمبدوريا، وسيقاتل “النيراتزوري” حتى الثواني الأخيرة على أمل فوزه، وخسارة ميلان أمام ساسولو، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

المصدر: RT