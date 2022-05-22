ليبيا – شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ممثلًا عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان “المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولي”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية ألقى كلمة خلال المؤتمر نقل فيها تحيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للحضور، مؤكدًا على أن المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة التعقيد وفي ظل تحديات تواجه الأمة العربية والتي انعكست على شعوبها، مضيفًا بأن ما تعانيه الأمة العربية والإسلامية من انتهاكات لحقوقها وسيادتها نتيجة مباشرة لحالة التشرذم والانقسام.

وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال كلمته عن ادانته التامة لما قامت به جماعة “الهيكل” المزعوم من أعمال عدوانية وعنصرية أثناء اقتحامها واعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى، مجددًا دعم دولة ليبيا الكامل للشعب الفلسطيني تجاه ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كبيرة وجسيمة، وأن تعزيز روح التعاون بين أبناء الأمة العربية كفيل بأن يكون أحد أسباب المواجهة.

الجدير بالذكر بأن أعمال المؤتمر الثالث والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي شهدت مشاركة عدد من روساء البرلمانات والمجالس العربية.