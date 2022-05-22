ليبيا – نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها لقاء تم في دولة الإمارات العربية المتحدة جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال “المقالة من قبل البرلمان”.

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قال عبر مكتبه الإعلامي إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة الغاية منها النيل من القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.