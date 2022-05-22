ليبيا – كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب عن اعتماد القرار رقم 4 لسنة 2018 الخاص بمرتبات العاملين في الوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن هذا القرار يتعلق بمرتبات العاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وحقوقهم ومزاياهم ويقضي بزيادتها عبر جدول جديد تحل على أساسه مشكلة العلاوات والترقيات والإفراج عن المتوقف من المرتبات المتوقفة لكل العاملين في القطاع.

وأضاف القيب أن من ضمن هؤلاء العاملين الأساتذة والمعيدين والموظفين فيما تم خصم مبلغ الزيادة من قبل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال قبل بدء الاعتصام في الجامعات بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مؤكدا أن من حق أعضاء هيئة التدريس الاعتصام لأن الوزارة تدعم مطالبهم.