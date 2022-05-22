ليبيا – رأى وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس أن المشهد الليبي موغل في العبثية الضبابية غير المسبوقة، بحسب وصفه.

النعاس قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يتفق الليبيون على تشكيل لجنة الستين لإعداد وصياغة الدستور وتنهى مهمتها لعرضه على الاستفتاء العام فيتم تسفيه ما قامت به ويُضرب بمجهودها عرض الحائط، خصوصًا بعد أن قام ما يسمى بالمجتمع الدولي بتسفيه القضاء الليبي وإدخال البلد في حوار عبثي لا هدف له إلا إطالة أمد الصراع الذي دفع الليبيون أرواح أكثر من 30 ألفًا من أبنائهم على يد سفاح عميل تم إعداده من قبل المجتمع الدولي نفسه بعناية لإنجاز المهمة القذرة”.

وتابع: “وفي هذه الأيام يشكلون لجنة للتوافق عليه من جديد من قبل مجلسين عبثيين عاثا فسادًا فى ليبيا وكأن الستين الذين قاموا بصياغة ذلك الدستور لا قيمة لهم، وكل ذلك يتم وفقا لخطة تم حبكها بعناية لإرجاع ما تبقى من الوطن إلى عصر ما قبل التاريخ، فلا حضارة ولا مدنية ولا أمن ولا حتى محطة باص أو كشكًا لبيع الجرائد والمجلات”.

واختتم حديثه: “ويظل المشهد الليبي موغلا فى العبثية الضبابية غير المسبوقة … ويظل (المرتب الضخم) لأعضاء هذين المجلسين العبثيين هو الشفرة الدالة على استمرار المأساة وموت الضمير”.