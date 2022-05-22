الولايات المتحدة.. العثور على جمجمة عمرها 8 آلاف عام في نهر بمينيسوتا

الولايات المتحدة.. العثور على جمجمة عمرها 8 آلاف عام في نهر بمينيسوتا

الولايات المتحدة – أكدت الشرطة الأمريكية، أنه من المقرر إعادة جمجمة غير مكتملة اكتشفها الصيف الماضي اثنان من راكبي زوارق الكاياك في مينيسوتا، إلى المسؤولين الأصليين، ويقدر عمرها بنحو 8 آلاف عام.

وقال قائد شرطة مقاطعة رينفيل سكوت هابل، إن “راكبي الكاياك عثرا على الجمجمة في نهر مينيسوتا الناضب بسبب الجفاف على بعد حوالي 180 كيلومترا إلى الغرب من مينيابوليس”.

وأضاف: “ظن الراكبان أنها قد تكون على صلة بقضية شخص مفقود أو جريمة قتل”، مشيرا إلى أنه أمر بنقل الجمجمة إلى فحص طبي شرعي وفي النهاية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، حيث استخدم عالم أنثروبولوجيا عدلي التأريخ بالكربون لتحديد أنه “من المحتمل أن تكون جمجمة شاب عاش بين عامي 5500 و6000 قبل الميلاد”.

وقال: “لقد كانت صدمة لنا أن تلك العظمة بهذا العمر”.

وخلص عالم الأنثروبولوجيا إلى أن “جمجمة الرجل بها تجويف، وربما يشير إلى سبب الوفاة”.

المصدر: “أ ب”