ليبيا – قال المحلل السياسي الموالي لحكومة الوحدة فرج دردور إن “الإخواني محمد صوان” ليس له وجهات نظر كما يدعي، وإنما لديه آليات تنفيذ لخراب ليبيا ونهبها وبكل الوسائل، وآخرها تحريضه على قفل النفط.

دردور أضاف في تدوينة له على موق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “صوان وضع المبررات لهذا العمل الإجرامي عبر إسطبل إعلامه، لا بل يحيي النعرات ويشجع الجماعات الانفصالية على الابتزاز. كل هذا يقوم به بسبب تجفيف الدبيبة لمنابعه المالية من الحكومة، حيث كان يمثل رأس الفساد في كل الحكومات السابقة، وهو يعمل في الظلام أكثر مما يعمل في الوضوح، ولديه واجهات متعددة لإشعال الفتن ومنها المغيب باشاآغا”.

وتابع: “واليوم تدعو فرنسا بعض الأشخاص من جنوب ليبيا يتبنون رؤية الإخواني صوان بأن فشل حكومة الدبيبة أعطى الحق لهذه المجموعات للمطالبة بالانفصال أو على الأقل نظام فيدرالي يسيطر على النفط والمياه، لا بل أن عيسى عبدالمجيد، اقتبس من أسلوب الإخواني صوان أن الانقلابين في إفريقيا الوسطى ومالي، وكل التغيرات التي حصلت في إفريقيا ضد فرنسا سببها حكومة الدبيبة، ولا تستغرب امتداد حلم الإخواني صوان لدولة جنوب ليبيا للحصول على شراكة معها، بسبب مواقفه المحرضة على إنهاء دولة ليبيا الموحدة”.

كما أفاد: “المؤسف أن الأجهزة الأمنية تتجاهل تصرفات صوان رغم خطورتها على الأمن القومي الليبي. كما أنه صاحب الأزمة الحقيقية منذ 2012، وهو يشعل فتيل الفتن التي أدت الى الحروب، حتى كانت بضاعته الرائجة التي يقتات منها، وآخرها مليارات الدولارات التي قبضها من السراج، لغرض شراء السلاح من تركيا في حرب بركان الغضب”.

وأردف: “هذه المصاريف لم يراقبها أحد، بسبب ظروف المرحلة، فالثراء الفاحش صار يظهر على مصروفاته وممتلكاته، وقد كان فقيرًا قبل ثورة فبراير، فترك هذا الرجل يعبث بليبيا دون حساب، سوف يندم عليه الليبيون جميعًا في يوم ما. ولربما أنا أول من نبه عن خطورة هذا الرجل على وحدة ليبيا واستقرارها، وأغلب الذين عارضوني وقتها، اليوم يشاطرونني نفس الرأي”.