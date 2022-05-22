روسيا – غادر المهاجم الروسي أرتيوم دزيوبا ​​نادي زينيت لكرة القدم في مدينة سان بطرسبورغ ، والذي لعب فيه منذ عام 2015.

أعلن دزيوبا عن رحيله عن النادي الروسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم لاعب كرة القدم الشكر للنادي وكل مدينة سان بطرسبورغ، مؤكدا أنه وقع في حب هذه المدينة.

وقال دزيوبا: “الشكر لإدارة النادي ومنحي الفرصة، آمل أنني لم أخذلكم، بفضل مدينة سان بطرسبرغ، وقعت في حب هذه المدينة، وهي “عالقة” في قلبي إلى الأبد. حان الوقت الآن للمضي قدما، مغامرات جديدة تنتظر البطل الخارق”.

وسجل دزيوبا ​​فيديو كوميديا ظهر فيه بشخصية البطل الخارق ديدبول، أحد الشخصيات الكاريكاتورية من عالم مارفل السينمائي.

وسبق أن ارتدى دزيوبا زي البطل الخارق، خلال حفل توزيع جوائز زينيت بعد نتائج موسم 2020-21.

وانتقل دزيوبا ​​إلى زينيت في عام 2015، حيث رفض تجديد العقد مع سبارتاك موسكو، الذي لعب معه منذ الأكاديمية.

وفاز دزيوبا بقميص زينيت بالدوري الروسي أربع مرات، وأصبح هدافا في تاريخ الدوري الروسي الممتاز.

وينتهي عقد لاعب كرة القدم في نهاية يونيو، ليصبح لاعبا حرا.

المصدر: “وكالة تاس”