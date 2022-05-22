السودان – أصدر رئيس نادي المريخ السوداني، حازم مصطفى إبراهيم، امس السبت، قرارا يقضي بخصم راتب شهر من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

كما هدد مصطفى بعقوبات مماثلة ومضاعفة في المرات القادمة، في حال عدم عودة الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد.

ويأتي ذلك كرد فعل من رئيس نادي المريخ بسبب تراجع نتائج الفريق والتعادل في 3 مرات متتالية قي الدوري، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وفقد الصدارة التي كان ينفرد بها في الدور الأول لتذهب للهلال برصيد 43 نقطة.

ووصف مصطفى أداء اللاعبين بالاستهتار وعدم الرغبة في تحقيق الانتصارات.

وقوبل القرار بردود أفعال متباينة من قبل مشجعي نادي المريخ واعتبر البعض أنه من القرارات القاسية والانفعالية بحق فريق الكرة والجهازين الفني والإداري، فيما اعتبره البعض تقليدا لقرارات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري بحق لاعبيه.

وأعلن مصطفى أمس الأول اكتمال التعاقد مع المدرب التونسي غازي الغرايري، للإشراف على تدريبات الفريق، وبالفعل وصل الغرايري إلى الخرطوم فجر الجمعة، ليكون هو المدرب الرابع للمريخ منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيتم تقديم الغرايري رسمياً إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يعقد ظهر الأحد في فندق السلام روتانا في الخرطوم.

المصدر: وكالات