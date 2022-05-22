ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عمر زرموح أن هناك خطة دولية تزعم المحافظة على استمرار ضخ النفط الليبي.

زرموح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: “إذ يلوح في الأفق سيناريو برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طُبق على العراق في سنوات ماضية. هذا الأمر سوف يجر ليبيا إلى مزيد من الفقر والتخلف والتعاسة، لذا لا بد من الوقوف صفًا واحدًا لمثل هذه التحركات وعدم السماح بها”.

هذا وحذر مراقبون اقتصاديون بحسب الموقع ذاته من توجه غربي لفرض “برنامج النفط مقابل الغذاء” على ليبيا بذريعة إنهاء الصراع الدائر على السلطة.