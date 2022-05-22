فرنسا – أحرز أوليمبك ليون الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بكرة القدم عقب فوزه على نظيره برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة الختامية للبطولة.

ويعد هذا اللقب الثامن لسيدات ليون في البطولة، والسادس لهن في آخر 7 مواسم بعدما تمكن من تجريد برشلونة من لقبه في النسخة الماضية.

جاءت أهداف النادي الفرنسي عن طريق اللاعبة أماندين هنري في الدقيقة 6 من الشوط الأول.

فيما ضاعفت زميلتها آدا هيجربرج النتيجة في الدقيقة 23 من زمن نفس الشوط، وبعدها بعشر دقائق، أضافت كاترينا ماكاريو الهدف الثالث لصالح فريقها.

فيما جاء هدف النادي الكتالوني الوحيد في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

ولا يعد هذا هو الفوز الأول للنادي الفرنسي على برشلونة إذ سبق وحقق الفوز باللقب على حساب نظيره الكتالوني في نهائي البطولة عام 2019.

يذكر أن سيدات برشلونة حملن لقب النسخة الماضية من البطولة عندما تفوقن على سيدات تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة النهائية للمسابقة في الموسم الماضي.

المصدر: “وكالات”